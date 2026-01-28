Скільки аптек у Харкові можуть працювати без світла: дані мерії

У Харкові станом на 28 січня функціонують 548 аптек різних мереж, повідомляє пресслужба міськради.

За рік у місті відкрили 14 нових аптек, розповіли в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

«Крім медичних виробів і санітарно-гігієнічних товарів, там можна придбати дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду тощо. Також в аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців та інше», – додали у мерії.

Там також зазначили, що на випадок відключення електроенергії джерелами альтернативного живлення забезпечені 482 аптеки.

Нагадаємо, впродовж 2025 року в Харкові відкрилися 94 нові заклади ресторанного господарства, інформували у пресслужбі міськради. Зокрема, роботу почали 74 кав’ярні, 18 кафе та дві піцерії.