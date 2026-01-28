Скільки аптек у Харкові можуть працювати без світла: дані мерії
У Харкові станом на 28 січня функціонують 548 аптек різних мереж, повідомляє пресслужба міськради.
За рік у місті відкрили 14 нових аптек, розповіли в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
«Крім медичних виробів і санітарно-гігієнічних товарів, там можна придбати дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду тощо. Також в аптеках можна створити замовлення онлайн, забронювати товари, оформити кур’єрську доставку, отримати консультації медичних фахівців та інше», – додали у мерії.
Там також зазначили, що на випадок відключення електроенергії джерелами альтернативного живлення забезпечені 482 аптеки.
Нагадаємо, впродовж 2025 року в Харкові відкрилися 94 нові заклади ресторанного господарства, інформували у пресслужбі міськради. Зокрема, роботу почали 74 кав’ярні, 18 кафе та дві піцерії.
Читайте також: Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аптека, міськрада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Скільки аптек у Харкові можуть працювати без світла: дані мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 13:39;