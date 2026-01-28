Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів, що ситуація у сфері електропостачання – складна, але контрольована. Там, де дозволяє обстановка, працюють енергетики, намагаючись відновити зруйноване.

Через чергові обстріли ворога знеструмленими залишаються абоненти в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. У Києві та області складно, дефіцит електроенергії все ще значний, сказав Некрасов. Проте найнапруженіша ситуація в енергосфері – у прифронтових та прикордонних областях.

“Там відновлювальні роботи ускладнені постійними бойовими діями. Але навіть у цих умовах ремонтні бригади працюють за будь-якої можливості. І це справжній прояв їхньої мужності та професіоналізму. Головна причина нинішніх вимушених відключень – це наслідки нічних обстрілів ворогом українських електростанцій та підстанцій систем передачі та розподілу електричної енергії”, – зазначив Некрасов.

Крім того, через погану погоду без світла залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях.