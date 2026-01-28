Live

Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли

Суспільство 11:50   28.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли Фото: ХМР

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів, що ситуація у сфері електропостачання – складна, але контрольована. Там, де дозволяє обстановка, працюють енергетики, намагаючись відновити зруйноване. 

Через чергові обстріли ворога знеструмленими залишаються абоненти в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. У Києві та області складно, дефіцит електроенергії все ще значний, сказав Некрасов. Проте найнапруженіша ситуація в енергосфері – у прифронтових та прикордонних областях.

“Там відновлювальні роботи ускладнені постійними бойовими діями. Але навіть у цих умовах ремонтні бригади працюють за будь-якої можливості. І це справжній прояв їхньої мужності та професіоналізму. Головна причина нинішніх вимушених відключень – це наслідки нічних обстрілів ворогом українських електростанцій та підстанцій систем передачі та розподілу електричної енергії”, – зазначив Некрасов.

Крім того, через погану погоду без світла залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях.

Читайте також: Аварійні відключення знову діють у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
28.01.2026, 12:19
У Харкові та області – небезпечно. Є одразу дві причини бути обережними
У Харкові та області – небезпечно. Є одразу дві причини бути обережними
28.01.2026, 09:39
Над вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)
Над вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)
28.01.2026, 10:25
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
27.01.2026, 11:33
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
28.01.2026, 09:57
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
28.01.2026, 11:30

Новини за темою:

28.01.2026
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
27.01.2026
Що відбувається в енергетиці України вранці 27 січня: дані Міненерго
24.01.2026
Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області
22.01.2026
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
22.01.2026
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів, що ситуація у сфері електропостачання – складна".