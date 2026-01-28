Ситуация в энергосфере в Украине сложная: ее ухудшает погода и обстрелы

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал, что ситуация в сфере электроснабжения – сложная, но контролируемая. Там, где позволяет обстановка, работают энергетики, пытаясь возобновить разрушенное.

Из-за очередных обстрелов врага обесточенными остаются абоненты в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. В Киеве и области – сложно, дефицит электроэнергии все еще значительный, сказал Некрасов. Однако самая напряженная ситуация в энергосфере – в прифронтовых и приграничных областях.

«Там восстановительные работы усложнены постоянными боевыми действиями. Но даже в этих условиях ремонтные бригады работают при любой возможности. И это подлинное проявление их мужества и профессионализма. Главная причина нынешних вынужденных отключений – это последствия ночных обстрелов врагом украинских электростанций и подстанций систем передачи и распределения электрической энергии», – отметил Некрасов.

Кроме того, из-за плохой погоды без света остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях

