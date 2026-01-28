Ситуация в энергосфере в Украине сложная: ее ухудшает погода и обстрелы
Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал, что ситуация в сфере электроснабжения – сложная, но контролируемая. Там, где позволяет обстановка, работают энергетики, пытаясь возобновить разрушенное.
Из-за очередных обстрелов врага обесточенными остаются абоненты в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. В Киеве и области – сложно, дефицит электроэнергии все еще значительный, сказал Некрасов. Однако самая напряженная ситуация в энергосфере – в прифронтовых и приграничных областях.
«Там восстановительные работы усложнены постоянными боевыми действиями. Но даже в этих условиях ремонтные бригады работают при любой возможности. И это подлинное проявление их мужества и профессионализма. Главная причина нынешних вынужденных отключений – это последствия ночных обстрелов врагом украинских электростанций и подстанций систем передачи и распределения электрической энергии», – отметил Некрасов.
Кроме того, из-за плохой погоды без света остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях
Читайте также: Аварийные отключения вновь действуют в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аварийные отключения, відключення, отключение, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ситуация в энергосфере в Украине сложная: ее ухудшает погода и обстрелы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 11:50;