Синєгубов повідомив, де на Харківщині запрацювала «мобільна аптека»

Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині запрацював у Дергачівській громаді, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ця громада знаходиться під обстрілами, однак маємо забезпечувати життя для наших людей», – зазначив Синєгубов.

Він пояснив, що головна мета таких пунктів – забезпечити ліками жителів прикордоння та віддалених від центру громад населених пунктів.