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Синєгубов повідомив, де на Харківщині запрацювала «мобільна аптека»

Суспільство 16:20   18.01.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, де на Харківщині запрацювала «мобільна аптека»

Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині запрацював у Дергачівській громаді, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ця громада знаходиться під обстрілами, однак маємо забезпечувати життя для наших людей», – зазначив Синєгубов.

Він пояснив, що головна мета таких пунктів – забезпечити ліками жителів прикордоння та віддалених від центру громад населених пунктів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині запрацював у Дергачівській громаді, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".