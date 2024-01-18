Синєгубов повідомив, де на Харківщині запрацювала «мобільна аптека»
Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині запрацював у Дергачівській громаді, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ця громада знаходиться під обстрілами, однак маємо забезпечувати життя для наших людей», – зазначив Синєгубов.
Він пояснив, що головна мета таких пунктів – забезпечити ліками жителів прикордоння та віддалених від центру громад населених пунктів.
Читайте також: На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аптека, громада, Дергачевская, мобильная, синєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив, де на Харківщині запрацювала «мобільна аптека»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині запрацював у Дергачівській громаді, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".