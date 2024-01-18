На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко

На Харківщині розпочав роботу мобільний аптечний пункт. Сьогодні за його діяльністю в регіоні спостерігає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Сьогодні ми на Харківщині працюємо разом з головою відповідної адміністрації Олегом Синєгубовим. І наша мета візиту – ми запустили перший мобільний аптечний пункт, який пересувається територією населених пунктів, там, де були пошкоджені або зруйновані й амбулаторії, і аптечні пункти”, – розповів міністр в етері нацмарафону.

У мобільному аптечному пункті, за його словами, є весь набір найпопулярніших ліків, а також ті, які відпускають за держпрограмою “Доступні ліки” (за винятком імунобіологічних препаратів та інсулінів).

“Тепер такий мобільний аптечний пункт на регулярній основі їздитиме за графіком по 86 населених пунктах Харківської області”, – повідомив Ляшко.

За його словами, це перша мобільна аптека в Україні. Надалі подібну практику поширять на інші регіони. Крім того, ліки доставлятиме в населені пункти й “Укрпошта”.

“Розраховуємо, що наш почтовий оператор стане ще й оператором відпуску лікарських засобів. Ми розрахуємо, що найближчим часом “Укрпошта” зможе доставляти ліки до кожного населеного пункту, оскільки її присутність значно більше та ширше в Україні, вони є в кожному населеному пункті. Тому таким чином ми хочемо у 2024 році зробити пріоритетом доступність до лікарських засобів“, — сказав міністр.