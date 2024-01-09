Що одягати і пити в морози, щоб не потрапити в лікарню – поради харків’янам

У ніч проти 10 січня стовпчики термометрів на Харківщині подекуди опустяться до 24 градусів морозу. Жителям регіону дали поради, як запобігти переохолодженню та обмороженню та що робити, якщо таки постраждав від низьких температур.

Постраждати від переохолодження можна за температури нижче за +7, що вже говорити про сильні морози, йдеться в публікації ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

“Холод згубно впливає в першу чергу на дрібні кровоносні судини. Судини в кінцівках звужуються, щоб зберегти тепло. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий прошарок. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м’язи, нерви та навіть кістки. При переохолодженні температура тіла знижується до 35 градусів і нижче”, – розповідають фахівці.

Холод може спричинити обмороження. Найчастіше страждають кінцівки. При своєчасному зігріванні та наданні необхідної допомоги обмороження має зворотний характер. Глибокі ураження вимагають медичної допомоги.

Як запобігти переохолодженню

– Одягайтеся багатошарово: користуйтесь термобілизною, вдягніть на себе кілька предметів одягу замість однієї теплої кофти або піджака.

– Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шарфом, шапкою, піднятим коміром.

– Візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження.

– Не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне.

– Заходьте кожні пів години – годину у тепле приміщення, якщо ви проводите тривалий час на вулиці.

– Якщо можливо, візьміть із собою термос із гарячим чаєм чи какао.

– Працюйте руками, рухайте ними, щоб посилити кровообіг у судинах. Також рухайте пальцями ніг. Можна пострибати з ноги на ногу.

– Не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше зазнає переохолодження.

– Слідкуйте за прогнозом погоди.

Перша допомога при переохолодженні

– Зігрійтеся, посидіть у теплому приміщенні кілька годин, поїжте.

– Обов’язково пийте якнайбільше теплих напоїв. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові.

– Не застосовуйте для відігрівання гарячу воду, відкритий камін, нагрівач, адже таким чином можна погіршити стан шкіри, зробити ушкодження глибшим.

– У разі обмороження не можна чіпати ушкоджені ділянки тіла. При необхідності прийміть знеболювальні ліки та негайно зверніться за медичною допомогою.