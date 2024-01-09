До 24 градусів морозу та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 10 січня
Фото: Василь Голосний
У середу, 10 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
У Харкові стовпчики термометрів уночі показуватимуть від 14 до 16 градусів морозу, вдень – 3 – 5 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 12 до 17 морозу, місцями 19 – 24. Вдень температура підвищиться до 1 – 6 градусів зі знаком “мінус”.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 10 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.".