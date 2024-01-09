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До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января

Общество 19:51   09.01.2024
Елена Нагорная
До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января Фото: Василий Голосный

В среду, 10 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах гололед.

В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — 3 — 5 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 12 до 17 мороза, местами 19 — 24. Днем температура повысится до 1 — 6 градусов со знаком «минус».

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 10 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах гололед.".