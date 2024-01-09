До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января
Фото: Василий Голосный
В среду, 10 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах гололед.
В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — 3 — 5 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 12 до 17 мороза, местами 19 — 24. Днем температура повысится до 1 — 6 градусов со знаком «минус».
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 10 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах гололед.".