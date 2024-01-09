До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января

В среду, 10 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах гололед.

В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — 3 — 5 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 12 до 17 мороза, местами 19 — 24. Днем температура повысится до 1 — 6 градусов со знаком «минус».

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.