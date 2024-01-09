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Грипп продолжает гулять по Харьковщине: прогнозируют рост заболеваемости

Общество 18:47   09.01.2024
Елена Нагорная
Грипп продолжает гулять по Харьковщине: прогнозируют рост заболеваемости

У четверых жителей Харьковщины с 1 по 7 января диагностировали грипп типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция этого вируса в области.

В первую неделю года гриппом и ОРВИ, с учетом коронавируса (153 случая или 6,5%), заболели 2350 человек, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В сравнении с позапрошлой неделей заболеваемость в целом снизилась на 1,1%, COVID-19 — на 23,1%. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

Госпитализированы 177 человек, из них 47 человек — с коронавирусом. Один человек умер от последствий COVID-19.

«Одновременная циркуляция вирусов респираторной группы и гриппа может вызвать дальнейший рост показателей заболеваемости», — прогнозируют специалисты.

Читайте также: В Харькове за неделю 66 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У четверых жителей Харьковщины с 1 по 7 января диагностировали грипп типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция этого вируса в области.".