Грипп продолжает гулять по Харьковщине: прогнозируют рост заболеваемости
У четверых жителей Харьковщины с 1 по 7 января диагностировали грипп типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция этого вируса в области.
В первую неделю года гриппом и ОРВИ, с учетом коронавируса (153 случая или 6,5%), заболели 2350 человек, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
В сравнении с позапрошлой неделей заболеваемость в целом снизилась на 1,1%, COVID-19 — на 23,1%. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.
Госпитализированы 177 человек, из них 47 человек — с коронавирусом. Один человек умер от последствий COVID-19.
«Одновременная циркуляция вирусов респираторной группы и гриппа может вызвать дальнейший рост показателей заболеваемости», — прогнозируют специалисты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: covid-19, грипп, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У четверых жителей Харьковщины с 1 по 7 января диагностировали грипп типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция этого вируса в области.".