Грипп продолжает гулять по Харьковщине: прогнозируют рост заболеваемости

У четверых жителей Харьковщины с 1 по 7 января диагностировали грипп типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция этого вируса в области.

В первую неделю года гриппом и ОРВИ, с учетом коронавируса (153 случая или 6,5%), заболели 2350 человек, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В сравнении с позапрошлой неделей заболеваемость в целом снизилась на 1,1%, COVID-19 — на 23,1%. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

Госпитализированы 177 человек, из них 47 человек — с коронавирусом. Один человек умер от последствий COVID-19.

«Одновременная циркуляция вирусов респираторной группы и гриппа может вызвать дальнейший рост показателей заболеваемости», — прогнозируют специалисты.