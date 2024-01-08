В Харькове за неделю 66 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 1 по 7 января заболели 1071 человек, из них 48% — дети.
Также за прошлую неделю в городе зарегистрировали 66 случаев COVID, сообщили в Харьковском горсовете.
«Показатель заболеваемости составляет 75,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 82% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», – отметили в мэрии.
За неделю госпитализировали 124 человека, из них троих – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 28% – дети до 17 лет.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 1 по 7 января заболели 1071 человек, из них 48% — дети.".