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В Харькове за неделю 66 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом

Общество 15:22   08.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове за неделю 66 человек заболели COVID, более тысячи – ОРВИ и гриппом Фото: Харьковский горсовет

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 1 по 7 января заболели 1071 человек, из них 48% — дети.

Также за прошлую неделю в городе зарегистрировали 66 случаев COVID, сообщили в Харьковском горсовете.

«Показатель заболеваемости составляет 75,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 82% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», – отметили в мэрии.

За неделю госпитализировали 124 человека, из них троих – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 28% – дети до 17 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 1 по 7 января заболели 1071 человек, из них 48% — дети.".