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Более 1 тысячи человек заболели за неделю гриппом и ОРВИ в Харькове

Общество 10:37   03.01.2024
Оксана Якушко
Более 1 тысячи человек заболели за неделю гриппом и ОРВИ в Харькове

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 25 по 31 декабря заболело 1084 человека, из них больше 50% — дети, сообщает Харьковский горсовет.

За прошедшую неделю зарегистрировали 112 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

За неделю госпитализировали 101 человека, из них 1 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных почти 38% — дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 76,6 на 100 тыс. населения – это ниже показателя эпидемического порога на 81,5%.

Читайте также: Грипп пришел на Харьковщину: специалисты прогнозируют рост заболеваемости

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 25 по 31 декабря заболело 1084 человека, из них больше 50% — дети, сообщает Харьковский горсовет.".