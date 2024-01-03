Более 1 тысячи человек заболели за неделю гриппом и ОРВИ в Харькове
В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 25 по 31 декабря заболело 1084 человека, из них больше 50% — дети, сообщает Харьковский горсовет.
За прошедшую неделю зарегистрировали 112 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
За неделю госпитализировали 101 человека, из них 1 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных почти 38% — дети до 17 лет.
Показатель заболеваемости составляет 76,6 на 100 тыс. населения – это ниже показателя эпидемического порога на 81,5%.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: болезнь, госпитализация, грипп, діти, дети, заболели, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 10:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 25 по 31 декабря заболело 1084 человека, из них больше 50% — дети, сообщает Харьковский горсовет.".