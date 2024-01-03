Более 1 тысячи человек заболели за неделю гриппом и ОРВИ в Харькове

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 25 по 31 декабря заболело 1084 человека, из них больше 50% — дети, сообщает Харьковский горсовет.

За прошедшую неделю зарегистрировали 112 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

За неделю госпитализировали 101 человека, из них 1 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных почти 38% — дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 76,6 на 100 тыс. населения – это ниже показателя эпидемического порога на 81,5%.