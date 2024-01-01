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Грипп пришел на Харьковщину: специалисты прогнозируют рост заболеваемости

Общество 16:18   01.01.2024
Елена Нагорная
Грипп пришел на Харьковщину: специалисты прогнозируют рост заболеваемости

У пятерых человек на Харьковщине в течение недели обнаружили вирус гриппа типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция вирусов гриппа в области.

Всего в регионе с 25 по 31 декабря гриппом и ОРВИ, с учетом случаев COVID-19 (8,4%), заболели 2377 человек. В сравнении с предыдущей неделей это меньше на 4,3%, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Заболеваемость коронавирусом в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,7% (зарегистрировано 199 случаев против 239). Один человек умер от последствий COVID-19.

Госпитализированы с ОРВИ 156 человек, из них 66 — с коронавирусом.

«Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Но совместная циркуляция вирусов респираторной группы и гриппа может вызвать дальнейший рост показателей заболеваемости», — прогнозируют специалисты.

По состоянию на 1 января в регионе против гриппа привиты 3342 человека.

Читайте также: В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У пятерых человек на Харьковщине в течение недели обнаружили вирус гриппа типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция вирусов гриппа в области.".