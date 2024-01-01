Грипп пришел на Харьковщину: специалисты прогнозируют рост заболеваемости
У пятерых человек на Харьковщине в течение недели обнаружили вирус гриппа типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция вирусов гриппа в области.
Всего в регионе с 25 по 31 декабря гриппом и ОРВИ, с учетом случаев COVID-19 (8,4%), заболели 2377 человек. В сравнении с предыдущей неделей это меньше на 4,3%, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Заболеваемость коронавирусом в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,7% (зарегистрировано 199 случаев против 239). Один человек умер от последствий COVID-19.
Госпитализированы с ОРВИ 156 человек, из них 66 — с коронавирусом.
«Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Но совместная циркуляция вирусов респираторной группы и гриппа может вызвать дальнейший рост показателей заболеваемости», — прогнозируют специалисты.
По состоянию на 1 января в регионе против гриппа привиты 3342 человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 16:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У пятерых человек на Харьковщине в течение недели обнаружили вирус гриппа типа А (H1N1), чем подтверждается циркуляция вирусов гриппа в области.".