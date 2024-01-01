Грип прийшов на Харківщину: фахівці прогнозують зростання захворюваності
У п’ятьох осіб на Харківщині протягом тижня виявили вірус грипу типу А (H1N1), що підтверджує циркуляцію вірусів грипу в області.
Загалом у регіоні з 25 по 31 грудня на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19 (8,4%), захворіли 2377 осіб. Порівняно з попереднім тижнем це менше на 4,3%, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Захворюваність на коронавірус порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 16,7% (зареєстровано 199 випадків проти 239). Одна людина померла від наслідків COVID-19.
Ушпиталені з ГРВІ 156 осіб, з них 66 – з коронавірусом.
“Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Однак сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та грипу може спричинити подальше зростання показників захворюваності“, – прогнозують фахівці.
Станом на 1 січня в регіоні проти грипу щеплені 3342 особи.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 16:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятьох осіб на Харківщині протягом тижня виявили вірус грипу типу А (H1N1), що підтверджує циркуляцію вірусів грипу в області.".