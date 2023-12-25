У Харкові 11 людей потрапили до реанімації через COVID-19
Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня №22, куди було ушпиталено хворого на COVID-19 далекобійника Олександра.
У Харкові за тиждень зареєстрували 109 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, повідомила пресслужба міськради з посиланням на інформацію обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Загалом на ГРВІ захворіло 1113 людей. З них половина – діти.
“За тиждень госпіталізовано 133 особи, з них 11 – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 34% – діти до 17 років”, – повідомила пресслужба мерії.
На цей час показники захворюваності нижчі від епідпорогу на 81%.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 13:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за тиждень зареєстрували 109 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, повідомила пресслужба міськради з посиланням на інформацію обласного центру контролю та профілактики хвороб".