У Харкові 11 людей потрапили до реанімації через COVID-19

Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня №22, куди було ушпиталено хворого на COVID-19 далекобійника Олександра.

У Харкові за тиждень зареєстрували 109 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, повідомила пресслужба міськради з посиланням на інформацію обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Загалом на ГРВІ захворіло 1113 людей. З них половина – діти.

“За тиждень госпіталізовано 133 особи, з них 11 – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 34% – діти до 17 років”, – повідомила пресслужба мерії.

На цей час показники захворюваності нижчі від епідпорогу на 81%.