В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19
Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня №22, куди було ушпиталено хворого на COVID-19 далекобійника Олександра.
В Харькове за прошедшую неделю зарегистрировали 109 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на информацию областного центра контроля и профилактики болезней.
В целом ОРВИ заболели 1113 человек. Из них половина — дети.
«За неделю госпитализированы 133 человека, из них 11 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 34% – дети до 17 лет», — сообщила пресс-служба мэрии.
На данный момент показатели заболеваемости ниже эпидпорога на 81%.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: covid-19, заболеваемость, новости Харькова, реанимация;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 13:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за прошедшую неделю зарегистрировали 109 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на информацию областного центра контроля и профилактики болезней".