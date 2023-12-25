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В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19

Происшествия 13:40   25.12.2023
Оксана Горун
В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19 Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня №22, куди було ушпиталено хворого на COVID-19 далекобійника Олександра.

В Харькове за прошедшую неделю зарегистрировали 109 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на информацию областного центра контроля и профилактики болезней.

В целом ОРВИ заболели 1113 человек. Из них половина — дети.

«За неделю госпитализированы 133 человека, из них 11 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 34% – дети до 17 лет», — сообщила пресс-служба мэрии.

На данный момент показатели заболеваемости ниже эпидпорога на 81%.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 13:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за прошедшую неделю зарегистрировали 109 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на информацию областного центра контроля и профилактики болезней".