Пять смертей от COVID-19: заболеваемость ОРВИ на Харьковщине растет
На Харьковщине в течение 11-17 декабря было лабораторно подтверждено 244 случая коронавируса, из них в Харькове — 105. Пять жителей региона умерли от последствий COVID-19.
Всего на Харьковщине, пишет ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», за неделю ОРВИ, с учетом случаев COVID-19, заболели 2719 человек. Это на 3,3% больше, чем на позапрошлой неделе. 212 человек госпитализированы.
«Совместная циркуляция вирусов респираторной группы свидетельствует о возможной активизации эпидемического процесса, что может повлечь дальнейший рост заболеваемости», — отмечают в ведомстве.
При этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.
В Харькове ОРВИ за неделю заболели 1125 человек. Госпитализированы 150 человек, из них шесть — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19, сообщили в городском совете.
Циркуляция вирусов гриппа с начала эпидсезона в регионе не зарегистрирована.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение 11-17 декабря было лабораторно подтверждено 244 случая коронавируса, из них в Харькове — 105. Пять жителей региона умерли от последствий COVID-19.".