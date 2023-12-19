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Пять смертей от COVID-19: заболеваемость ОРВИ на Харьковщине растет

Общество 21:32   19.12.2023
Елена Нагорная
Пять смертей от COVID-19: заболеваемость ОРВИ на Харьковщине растет

На Харьковщине в течение 11-17 декабря было лабораторно подтверждено 244 случая коронавируса, из них в Харькове — 105. Пять жителей региона умерли от последствий COVID-19.

Всего на Харьковщине, пишет ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», за неделю ОРВИ, с учетом случаев COVID-19, заболели 2719 человек. Это на 3,3% больше, чем на позапрошлой неделе. 212 человек госпитализированы.

«Совместная циркуляция вирусов респираторной группы свидетельствует о возможной активизации эпидемического процесса, что может повлечь дальнейший рост заболеваемости», — отмечают в ведомстве.

При этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

В Харькове ОРВИ за неделю заболели 1125 человек. Госпитализированы 150 человек, из них шесть — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19, сообщили в городском совете.

Циркуляция вирусов гриппа с начала эпидсезона в регионе не зарегистрирована.

Читайте также: За неделю 5 человек умерли от COVID-19 на Харьковщине, грипп не зафиксировали

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение 11-17 декабря было лабораторно подтверждено 244 случая коронавируса, из них в Харькове — 105. Пять жителей региона умерли от последствий COVID-19.".