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П’ять смертей від COVID-19: захворюваність на ГРВІ на Харківщині зростає

Суспільство 21:32   19.12.2023
Олена Нагорна
П’ять смертей від COVID-19: захворюваність на ГРВІ на Харківщині зростає

На Харківщині протягом 11-17 грудня було лабораторно підтверджено 244 випадки коронавірусу, з них у Харкові – 105. П’ять мешканців регіону померли від наслідків COVID-19.

Загалом на Харківщині, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”, за тиждень на ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 2719 людей. Це на 3,3% більше, ніж позаминулого тижня. 212 осіб ушпиталено.

“Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи свідчить про можливу активізацію епідемічного процесу, що може спричинити подальше зростання захворюваності”, — зазначають у відомстві.

При цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

У Харкові на ГРВІ за тиждень захворіли 1125 осіб. Ушпиталені 150 людей, з них шість – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19, повідомили у міській раді.

Циркуляція вірусів грипу з початку епідсезону в регіоні не зареєстрована.

Читайте також: За тиждень 5 осіб померли від COVID-19 на Харківщині, грип не зафіксували

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 21:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом 11-17 грудня було лабораторно підтверджено 244 випадки коронавірусу, з них у Харкові – 105. П’ять мешканців регіону померли від наслідків COVID-19.".