П’ять смертей від COVID-19: захворюваність на ГРВІ на Харківщині зростає

На Харківщині протягом 11-17 грудня було лабораторно підтверджено 244 випадки коронавірусу, з них у Харкові – 105. П’ять мешканців регіону померли від наслідків COVID-19.

Загалом на Харківщині, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”, за тиждень на ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 2719 людей. Це на 3,3% більше, ніж позаминулого тижня. 212 осіб ушпиталено.

“Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи свідчить про можливу активізацію епідемічного процесу, що може спричинити подальше зростання захворюваності”, — зазначають у відомстві.

При цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

У Харкові на ГРВІ за тиждень захворіли 1125 осіб. Ушпиталені 150 людей, з них шість – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19, повідомили у міській раді.

Циркуляція вірусів грипу з початку епідсезону в регіоні не зареєстрована.