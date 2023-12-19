П’ять смертей від COVID-19: захворюваність на ГРВІ на Харківщині зростає
На Харківщині протягом 11-17 грудня було лабораторно підтверджено 244 випадки коронавірусу, з них у Харкові – 105. П’ять мешканців регіону померли від наслідків COVID-19.
Загалом на Харківщині, пише ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”, за тиждень на ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 2719 людей. Це на 3,3% більше, ніж позаминулого тижня. 212 осіб ушпиталено.
“Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи свідчить про можливу активізацію епідемічного процесу, що може спричинити подальше зростання захворюваності”, — зазначають у відомстві.
При цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
У Харкові на ГРВІ за тиждень захворіли 1125 осіб. Ушпиталені 150 людей, з них шість – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19, повідомили у міській раді.
Циркуляція вірусів грипу з початку епідсезону в регіоні не зареєстрована.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом 11-17 грудня було лабораторно підтверджено 244 випадки коронавірусу, з них у Харкові – 105. П’ять мешканців регіону померли від наслідків COVID-19.".