Понад 1 тисяча людей захворіли за тиждень на грип і ГРВІ у Харкові
У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 25 по 31 грудня захворіли 1084 особи, з них більше ніж 50% – діти, повідомляє Харківська міськрада.
За минулий тиждень зареєстрували 112 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За тиждень госпіталізували 101 особу, з них 1 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих майже 38% – діти до 17 років.
Показник захворюваності становить 76,6 на 100 тис. населення – це нижче за показник епідемічного порогу на 81,5%.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: болезнь, госпитализация, грипп, діти, заболели, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 10:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 25 по 31 грудня захворіли 1084 особи, з них більше ніж 50% – діти, повідомляє Харківська міськрада.".