У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
Фото: Харківська міськрада
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 1 по 7 січня захворіла 1071 людина, з них 48% – діти.
Також за минулий тиждень у місті зареєстрували 66 випадків COVID, повідомили у Харківській міськраді.
«Показник захворюваності становить 75,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 82% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу», – зазначили у мерії.
За тиждень шпиталізували 124 людини, з них трьох – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 28% – діти до 17 років.
Читайте також: Понад 1 тисяча людей захворіли за тиждень на грип і ГРВІ у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: covid, грипп, діти, заболели, міськрада, ОРВИ, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 1 по 7 січня захворіла 1071 людина, з них 48% – діти.".