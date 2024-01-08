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У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип

Суспільство 15:22   08.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип Фото: Харківська міськрада

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 1 по 7 січня захворіла 1071 людина, з них 48% – діти.

Також за минулий тиждень у місті зареєстрували 66 випадків COVID, повідомили у Харківській міськраді.

«Показник захворюваності становить 75,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 82% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу», – зазначили у мерії.

За тиждень шпиталізували 124 людини, з них трьох – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 28% – діти до 17 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 1 по 7 січня захворіла 1071 людина, з них 48% – діти.".