Опасный отдых на Занзибаре: у двух харьковчан – тропическая малярия

В Харькове зарегистрировали два случая тропической малярии. Отмечается, что жители находились на отдыхе в Объединенной Республике Танзания (остров Занзибар).

В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что через два дня после возвращения у больных появились жалобы на общую слабость, головные боли, насморк, повышение температуры тела. Их госпитализировали, после дообследования медики установили диагноз «малярия тропическая». Людям назначили соответствующее клиническим протоколам лечение.

«Больные во время пребывания в Объединенной Республике Танзания отмечали укусы комарами, но для предупреждения заражения малярией лекарственные препараты не принимали», — говорится в сообщении.

Специалисты напоминают: чтобы предупредить инфицирование малярией перед поездкой в ​​страны Африки, Южной Азии и Америки, где она распространена, необходимо обратиться к врачу для назначения противомалярийных препаратов для профилактики. Такие препараты следует принимать за несколько дней до выезда, во время пребывания в стране и несколько дней после возвращения.

Во время путешествия важно пользоваться репеллентами, носить светлую закрытую одежду с длинными рукавами, спать под антимоскитной сеткой, уничтожать комаров в помещениях, ограничивать использование привлекающих комаров духов.