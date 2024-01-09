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Грип продовжує гуляти Харківщиною: прогнозують зростання захворюваності

Суспільство 18:47   09.01.2024
Олена Нагорна
Грип продовжує гуляти Харківщиною: прогнозують зростання захворюваності

У чотирьох жителів Харківщини з 1 по 7 січня діагностували грип типу А (H1N1), чим підтверджується циркуляція цього вірусу в області.

У перший тиждень року на грип та ГРВІ, з урахуванням коронавірусу (153 випадки або 6,5%), захворіли 2350 осіб, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Порівняно з позаминулим тижнем захворюваність загалом знизилася на 1,1%, на COVID-19 – на 23,1%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Ушпиталені 177 людей, з них 47 осіб – з коронавірусом. Одна людина померла від наслідків COVID-19.

“Одночасна циркуляція вірусів респіраторної групи та грипу може спричинити подальше зростання показників захворюваності”, – прогнозують фахівці.

Читайте також: У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, понад тисяча – на ГРВІ та грип

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 18:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У чотирьох жителів Харківщини з 1 по 7 січня діагностували грип типу А (H1N1), чим підтверджується циркуляція цього вірусу в області.".