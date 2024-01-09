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Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам

Общество 22:22   09.01.2024
Елена Нагорная
Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам

В ночь на 10 января столбики термометров на Харьковщине местами опустятся до 24 градусов мороза. Жителям региона дали советы, как предотвратить переохлаждение и обморожение и что делать, если таки пострадал от низких температур.

Пострадать от переохлаждения можно при температуре ниже +7, что уж говорить о сильных морозах, говорится в публикации ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«Холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды. Сосуды в конечностях сужаются, чтобы сохранить тепло. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос — они меньше всего защищены из-за тонкой жировой прослойки. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. При переохлаждении температура тела снижается до 35 градусов и ниже», — рассказывают специалисты.

Воздействие холода может вызвать обморожение. Чаще страдают конечности. При своевременном согревании и оказании необходимой помощи обморожение имеет обратный характер. Более глубокие поражения требуют медицинской помощи.

Как предупредить переохлаждение

— Одевайтесь многослойно: пользуйтесь термобельем, наденьте на себя несколько предметов одежды вместо одной теплой кофты или пиджака.

— Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шарфом, шапкой, поднятым воротником.

— Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

— Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное.

— Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите длительное время на улице.

— Если возможно, возьмите с собой термос с горячим чаем или какао.

— Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в сосудах. Также двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу.

— Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению.

— Следите за прогнозом погоды.

Первая помощь при переохлаждении

— Согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте.

— Обязательно пейте как можно больше теплых напитков. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови.

— Не применяйте для отогрева горячую воду, открытый камин, нагреватель, ведь таким образом можно ухудшить состояние кожи, сделать повреждения глубже.

— В случае обморожения нельзя трогать поврежденные участки тела. При необходимости примите обезболивающие лекарства и немедленно обратитесь за медпомощью.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 22:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 10 января столбики термометров на Харьковщине местами опустятся до 24 градусов мороза. Жителям региона дали советы, как предотвратить переохлаждение и обморожение и что делать, если таки пострадал от низких температур.".