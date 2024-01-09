Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам
В ночь на 10 января столбики термометров на Харьковщине местами опустятся до 24 градусов мороза. Жителям региона дали советы, как предотвратить переохлаждение и обморожение и что делать, если таки пострадал от низких температур.
Пострадать от переохлаждения можно при температуре ниже +7, что уж говорить о сильных морозах, говорится в публикации ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
«Холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды. Сосуды в конечностях сужаются, чтобы сохранить тепло. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос — они меньше всего защищены из-за тонкой жировой прослойки. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. При переохлаждении температура тела снижается до 35 градусов и ниже», — рассказывают специалисты.
Воздействие холода может вызвать обморожение. Чаще страдают конечности. При своевременном согревании и оказании необходимой помощи обморожение имеет обратный характер. Более глубокие поражения требуют медицинской помощи.
Как предупредить переохлаждение
— Одевайтесь многослойно: пользуйтесь термобельем, наденьте на себя несколько предметов одежды вместо одной теплой кофты или пиджака.
— Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шарфом, шапкой, поднятым воротником.
— Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.
— Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное.
— Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите длительное время на улице.
— Если возможно, возьмите с собой термос с горячим чаем или какао.
— Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в сосудах. Также двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу.
— Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению.
— Следите за прогнозом погоды.
Первая помощь при переохлаждении
— Согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте.
— Обязательно пейте как можно больше теплых напитков. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови.
— Не применяйте для отогрева горячую воду, открытый камин, нагреватель, ведь таким образом можно ухудшить состояние кожи, сделать повреждения глубже.
— В случае обморожения нельзя трогать поврежденные участки тела. При необходимости примите обезболивающие лекарства и немедленно обратитесь за медпомощью.
Читайте также: До 24 градусов мороза и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: морозы, обморожение, переохлаждение, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 22:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 10 января столбики термометров на Харьковщине местами опустятся до 24 градусов мороза. Жителям региона дали советы, как предотвратить переохлаждение и обморожение и что делать, если таки пострадал от низких температур.".