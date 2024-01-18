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Мобільна аптека проїде Харківщиною – там, де РФ знищила стаціонарні (відео)

Репортаж 19:08   18.01.2024
Олена Нагорна
Мобільна аптека проїде Харківщиною – там, де РФ знищила стаціонарні (відео)

До деокупованого селища Прудянка Дергачівської громади Харківської області 18 січня приїхав перший в Україні мобільний аптечний пункт.

У Прудянці була аптека, але після деокупації вона так і не відкрилася, розповіла мешканка селища Марина Брагіна.

Аптека нам потрібна, тому що вже повернулися у Прудянку діти. Особисто в мене дитина, яка потребує ліків. Наприклад, сьогодні треба від горла щось. Я не можу піти купити тепер“, – каже жінка.

Проєктом “Мобільний аптечний пункт” охоплять понад 80 населених пунктів області, де військові РФ знищили стаціонарні аптеки, пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Дізнатися про прибуття такої аптеки можна буде від сімейного лікаря та місцевої влади.

Відео: ХОВА

У ліцензійних умовах є чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря“, – зазначив Синєгубов.

У запуску проєкту взяв участь міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Після повномасштабного вторгнення РФ, ми бачимо, що значно ускладнився доступ людей до населених пунктів, де є аптеки… Харківщина перша пропрацювала маршрути, пропрацювала з бізнесом аптечним і запустила перший мобільний аптечний пункт. Зроблений генератор Starlink, визначено 86 населених пунктів. Зараз відпрацюються перші населені пункти. Побачимо, скільки часу треба відводити на населений пункт. І від цього відкоригується маршрут“, – прокоментував Ляшко.

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У мобільній аптеці медпрепарати відпускатимуть як за рецептом, так і безрецептурно, зокрема за держпрограмою “Доступні ліки”.

Сімейні лікарі випускають електронні рецепти. Люди приходять, дають рецепт, ми його погашаємо – відпускаємо ліки, і держава компенсує потім згодом кошти за ці ліки. Тому це і є програма «Доступні ліки»“, – розповіла керівниця проєкту “Мобільний аптечний пункт” Ольга Орач.

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Мобільна аптека проїде Харківщиною – там, де РФ знищила стаціонарні (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 19:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До деокупованого селища Прудянка Дергачівської громади Харківської області 18 січня приїхав перший в Україні мобільний аптечний пункт.".