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Около 500 аптек работают сейчас в Харькове

Общество 12:20   07.02.2024
Оксана Якушко
Около 500 аптек работают сейчас в Харькове Фото: ХОВА

За прошлый год количество аптек, возобновивших работу, увеличилось на 25%, или примерно на 125 аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

В случае длительного отключения электроэнергии 318 аптек снабжены генераторами и другими источниками альтернативного питания. Это на 140 заведений больше, чем в начале 2023 года.

Кроме того, харьковчане могут сделать заказ онлайн, воспользоваться услугами курьерской доставки и получить в аптеках консультации медицинских специалистов.

Читайте также: Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 12:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошлый год количество аптек, возобновивших работу, увеличилось на 25%, или примерно на 125 аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.".