Около 500 аптек работают сейчас в Харькове
Фото: ХОВА
За прошлый год количество аптек, возобновивших работу, увеличилось на 25%, или примерно на 125 аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.
В случае длительного отключения электроэнергии 318 аптек снабжены генераторами и другими источниками альтернативного питания. Это на 140 заведений больше, чем в начале 2023 года.
Кроме того, харьковчане могут сделать заказ онлайн, воспользоваться услугами курьерской доставки и получить в аптеках консультации медицинских специалистов.
Читайте также: Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аптека, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Около 500 аптек работают сейчас в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 12:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошлый год количество аптек, возобновивших работу, увеличилось на 25%, или примерно на 125 аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.".