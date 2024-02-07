Около 500 аптек работают сейчас в Харькове

За прошлый год количество аптек, возобновивших работу, увеличилось на 25%, или примерно на 125 аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

В случае длительного отключения электроэнергии 318 аптек снабжены генераторами и другими источниками альтернативного питания. Это на 140 заведений больше, чем в начале 2023 года.

Кроме того, харьковчане могут сделать заказ онлайн, воспользоваться услугами курьерской доставки и получить в аптеках консультации медицинских специалистов.