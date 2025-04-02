«Дерзкое нападение» на аптеку произошло в Харькове: из кассы украли 5000 грн
В Харькове ограбили аптеку. Вероятного нарушителя правоохранители задержали.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 25 марта около 11:30 неизвестный, одетый в темную одежду, капюшон и балаклаву, ворвался в помещение. Мужчина выбил дверь, разделяющую зал и кассовую зону, и применил газовый баллончик против 26-летней женщины.
«После этого злоумышленник открыто завладел деньгами в сумме около 5000 грн и сбежал с места происшествия», — отметили правоохранители.
Полицейские установили личность вероятного нападающего. Им оказался 46-летний мужчина, которого уже судили за имущественные преступления и незаконное обращение наркотических средств.
У фигуранта изъяли доказательства, в частности жилет, в котором он был одет во время нападения, и газовый баллончик, заявили в полиции.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас фигурант – в СИЗО.
Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям, совершенным как на территории Харьковской области, так и в других регионах Украины.
Читайте также: С дачи на Харьковщине вынесли пылесос, мясорубку и фен: подозреваемого поймали
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аптека, нападение, новости Харькова, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Дерзкое нападение» на аптеку произошло в Харькове: из кассы украли 5000 грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ограбили аптеку. Вероятного нарушителя правоохранители задержали.".