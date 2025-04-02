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«Дерзкое нападение» на аптеку произошло в Харькове: из кассы украли 5000 грн

Общество 14:52   02.04.2025
Виктория Яковенко
«Дерзкое нападение» на аптеку произошло в Харькове: из кассы украли 5000 грн

В Харькове ограбили аптеку. Вероятного нарушителя правоохранители задержали.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 25 марта около 11:30 неизвестный, одетый в темную одежду, капюшон и балаклаву, ворвался в помещение. Мужчина выбил дверь, разделяющую зал и кассовую зону, и применил газовый баллончик против 26-летней женщины.

«После этого злоумышленник открыто завладел деньгами в сумме около 5000 грн и сбежал с места происшествия», — отметили правоохранители.

Полицейские установили личность вероятного нападающего. Им оказался 46-летний мужчина, которого уже судили за имущественные преступления и незаконное обращение наркотических средств.

У фигуранта изъяли доказательства, в частности жилет, в котором он был одет во время нападения, и газовый баллончик, заявили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Сейчас фигурант – в СИЗО.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям, совершенным как на территории Харьковской области, так и в других регионах Украины.

нападение на аптеку в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
нападение на аптеку в Харькову
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 14:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ограбили аптеку. Вероятного нарушителя правоохранители задержали.".