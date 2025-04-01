С дачи на Харьковщине вынесли пылесос, мясорубку и фен: подозреваемого поймали
Кража произошла в селе Артемовка. О преступлении правоохранителям сообщила владелица дачного дома.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили личность предполагаемого вора. Им оказался 43-летний безработный житель Печенежской громады.
По данным правоохранителей, фигурант долгое время следил за домом, чтобы убедиться, что хозяева там не живут.
«Злоумышленник повредил замок и украл из дома пылесос, электрическую мясорубку, утюг и фен. Эти вещи он потом собирался продать», — отметили в полиции.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дача, кража, новости Харькова, полиция, украл;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кража произошла в селе Артемовка. О преступлении правоохранителям сообщила владелица дачного дома.".