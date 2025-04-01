С дачи на Харьковщине вынесли пылесос, мясорубку и фен: подозреваемого поймали

Кража произошла в селе Артемовка. О преступлении правоохранителям сообщила владелица дачного дома.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили личность предполагаемого вора. Им оказался 43-летний безработный житель Печенежской громады.

По данным правоохранителей, фигурант долгое время следил за домом, чтобы убедиться, что хозяева там не живут.

«Злоумышленник повредил замок и украл из дома пылесос, электрическую мясорубку, утюг и фен. Эти вещи он потом собирался продать», — отметили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.