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С дачи на Харьковщине вынесли пылесос, мясорубку и фен: подозреваемого поймали

Общество 14:46   01.04.2025
Виктория Яковенко
С дачи на Харьковщине вынесли пылесос, мясорубку и фен: подозреваемого поймали

Кража произошла в селе Артемовка. О преступлении правоохранителям сообщила владелица дачного дома.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили личность предполагаемого вора. Им оказался 43-летний безработный житель Печенежской громады.

По данным правоохранителей, фигурант долгое время следил за домом, чтобы убедиться, что хозяева там не живут.

«Злоумышленник повредил замок и украл из дома пылесос, электрическую мясорубку, утюг и фен. Эти вещи он потом собирался продать», — отметили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кража произошла в селе Артемовка. О преступлении правоохранителям сообщила владелица дачного дома.".