Live
  • Вт 01.04.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.42
  • EUR 44.83

Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу

Общество 13:17   01.04.2025
Виктория Яковенко
Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили группу людей, которые, по данным следствия, представлялись ясновидцами и обманывали украинцев.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовал «бизнес» 56-летний безработный харьковчанин. К делу он привлек еще двух горожан – мужчину 59 лет и 49-летнюю женщину.

«Дельцы организовали предоставление услуг по «дистанционному целительству» через популярную телепередачу. Непосредственно в эфире были другие участники – сейчас правоохранители устанавливают этих лиц», – рассказали в прокуратуре.

В частности, фигуранты представлялись ясновидцами под вымышленными именами, среди которых: «Мера, «Марго», «Надежда», «Азария», «Стефания», «Асия» и т.д.

«Аферисты убеждали собеседников перечислять средства на подконтрольные счета за проведение обрядов, заключавшихся в лечении болезней, снятие порч, предоставляя обещания чудесных результатов и исцелений», — добавили в прокуратуре.

Установлено, что вероятные мошенники обманули украинцев, среди которых тяжелобольные люди и их родственники, на сумму почти 3 млн гривен. Эти деньги фигуранты распределяли между собой. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в особо крупных размерах и повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 190 УКУ).

У подозреваемых изъяли компьютерную технику, 19 мобильных телефонов, более 30 банковских карт, 65 тыс. и 6,5 тыс. грн. долларов. На изъятые средства наложен арест.

псевдоцелители на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
псведоцелители на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
псевдоцелители на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Троих подозреваемых кинули в СИЗО. Вероятному организатору суд определил размер залога на сумму 908 400 грн, его двум сообщникам – 454 200 гривен.

Следствие продолжается.

псесвдоцелители на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Мужчину, перевозившего в микроавтобусе наркотики, поймали на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
30.03.2025, 18:58
Новости Харькова — главное за 1 апреля: Терехов заявил о росте обстрелов вдвое
Новости Харькова — главное за 1 апреля: Терехов заявил о росте обстрелов вдвое
01.04.2025, 13:54
Сколько стоят саженцы в Харькове: цены на деревья, кустарники и цветы
Сколько стоят саженцы в Харькове: цены на деревья, кустарники и цветы
31.03.2025, 18:26
Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу
Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу
01.04.2025, 13:17
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
31.03.2025, 07:48
На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)
На каком этапе восстановление пострадавшего дома на Северной Салтовке (фото)
01.04.2025, 14:21

Новости по теме:

13:19
Терехов: о переселенцах, бизнесе и солнечных электростанциях в Харькове
20:13
Ряда договоренностей достиг Терехов с местными властями Италии: что обещают
20:52
Аналитики подсчитали, сколько компаний на Харьковщине возглавляют женщины
18:33
Как получить полмиллиона на бизнес, учат на Харьковщине (видео)
16:40
«Власна справа»: в Харькове инициируют изменения программы микрогрантов

Вы читали новость: «Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили группу людей, которые, по данным следствия, представлялись ясновидцами и обманывали украинцев.".