Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу

В Харькове правоохранители разоблачили группу людей, которые, по данным следствия, представлялись ясновидцами и обманывали украинцев.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовал «бизнес» 56-летний безработный харьковчанин. К делу он привлек еще двух горожан – мужчину 59 лет и 49-летнюю женщину.

«Дельцы организовали предоставление услуг по «дистанционному целительству» через популярную телепередачу. Непосредственно в эфире были другие участники – сейчас правоохранители устанавливают этих лиц», – рассказали в прокуратуре.

В частности, фигуранты представлялись ясновидцами под вымышленными именами, среди которых: «Мера, «Марго», «Надежда», «Азария», «Стефания», «Асия» и т.д.

«Аферисты убеждали собеседников перечислять средства на подконтрольные счета за проведение обрядов, заключавшихся в лечении болезней, снятие порч, предоставляя обещания чудесных результатов и исцелений», — добавили в прокуратуре.

Установлено, что вероятные мошенники обманули украинцев, среди которых тяжелобольные люди и их родственники, на сумму почти 3 млн гривен. Эти деньги фигуранты распределяли между собой. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в особо крупных размерах и повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 190 УКУ).

У подозреваемых изъяли компьютерную технику, 19 мобильных телефонов, более 30 банковских карт, 65 тыс. и 6,5 тыс. грн. долларов. На изъятые средства наложен арест.

Троих подозреваемых кинули в СИЗО. Вероятному организатору суд определил размер залога на сумму 908 400 грн, его двум сообщникам – 454 200 гривен.

Следствие продолжается.