В мэрии сообщили сколько магазинов, супермаркетов и АЗС работает в Харькове

Сейчас в Харькове функционируют 1,7 тысячи продовольственных магазинов разных сетей.

В частности, в городе работают около 500 аптек, 146 автозаправочных станций, а также магазины по продаже бытовой техники, товаров для дома и ремонта, одежды, косметики, электротехники и т.д., сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии напомнили, что в начале марта 2022 года в городе работали только около 260 продуктовых магазинов, супермаркетов и 73 аптеки.

«Открываются как отремонтированные заведения, поврежденные обстрелами, так и новые магазины. В частности, начали работу 13 новых супермаркетов в разных районах города. Численность торговых заведений составляет 98% от довоенного количества», – отметили в мэрии.

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