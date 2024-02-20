В мэрии сообщили сколько магазинов, супермаркетов и АЗС работает в Харькове
Фото: Харьковский городской совет
Сейчас в Харькове функционируют 1,7 тысячи продовольственных магазинов разных сетей.
В частности, в городе работают около 500 аптек, 146 автозаправочных станций, а также магазины по продаже бытовой техники, товаров для дома и ремонта, одежды, косметики, электротехники и т.д., сообщили в Харьковском горсовете.
В мэрии напомнили, что в начале марта 2022 года в городе работали только около 260 продуктовых магазинов, супермаркетов и 73 аптеки.
«Открываются как отремонтированные заведения, поврежденные обстрелами, так и новые магазины. В частности, начали работу 13 новых супермаркетов в разных районах города. Численность торговых заведений составляет 98% от довоенного количества», – отметили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АЗС, аптеки, магазины, мэрия, супермаркеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове функционируют 1,7 тысячи продовольственных магазинов разных сетей.".