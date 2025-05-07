Как водители в Харькове пропускают технику спасателей: провели эксперимент 📹
Патрульные полицейские вместе с ГСЧС организовали совместный рейд на дорогах, проверяя, как реагируют водители на спецтранспорт.
«7 мая в Харькове Патрульная полиция совместно со спасателями провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение осведомленности участников дорожного движения о необходимости предоставления преимущества специальному транспорту. Цель акции — напомнить водителям, что уступая дорогу автомобилям экстренных служб, они способствуют быстрому и безопасному прибытию спасателей на место происшествия, где речь может идти о спасении человеческих жизней», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, рейд показал: большинство водителей соблюдают правила и отдают предпочтение в движении спецтранспорту со включенными звуковыми и световыми сигналами.
«В то же время отдельные водители проигнорировали требования Правил дорожного движения и продолжили движение, несмотря на наличие специальных сигналов. С этими нарушителями были проведены разъяснительные беседы патрульными полицейскими», — отметили в ГСЧС.
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Спасатели напомнили: если они не доберутся на место ЧП вовремя, это может привести к трагическим последствиям. А водители, которые игнорируют спецтехнику, будут платить штрафы.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 19:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские вместе с ГСЧС организовали совместный рейд на дорогах, проверяя, как реагируют водители на спецтранспорт".