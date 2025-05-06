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Как разминируют леса вокруг Изюма, показала ГСЧС (видео)

Происшествия 11:52   06.05.2025
Оксана Горун
Как разминируют леса вокруг Изюма, показала ГСЧС (видео)

В Харьковской области параллельно с тушением масштабного лесного пожара в районе Изюма проводят разминирование территорий.

«На Харьковщине продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Работу спасателей осложняет минная опасность — часть лесов вокруг Изюма долгое время находилась под оккупацией и до сих пор содержит взрывоопасные остатки войны», — пояснила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В сводке за сутки спасатели сообщали о 38 пожарах в экосистемах области, которые охватили более 273 га. В регионе продолжают гасить восемь лесных пожаров, из которых пожар под Изюмом — самый масштабный. Однако еще до пожарных в лес заходят саперы. Они обследуют подъездные пути, чтобы техника смогла добраться на место.

«Сейчас отделение в окрестностях Изюма проводит разминирование мест прокладки минерализованных полос, а также безопасных доездов пожарной техники для локализации лесных пожаров. На данном участке территории встречаются различные виды боеприпасов, такие как мины ПФМ, так называемый «лепесток», боевые части к РСЗО, артиллерийские снаряды и многое другое», — сообщил Виталий Гаврилюк, начальник части пиротехнических работ подводного и гуманитарного разминирования.

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Напомним, в ГСЧС сообщали, что два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. К вечеру 4 мая спасатели проинформировали: огонь охватил 85 га, на месте интенсивно детонируют боеприпасы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 11:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области параллельно с тушением масштабного лесного пожара в районе Изюма проводят разминирование территорий".