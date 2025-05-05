«Чрезвычайное положение» — лесничие о пожаре под Изюмом (фото)
Леса под Изюмом заминированы, из-за огня боеприпасы детонируют и разлетаются, огонь в Песчанском лесничестве тушат более 120 человек.
«Из-за сильных порывов ветра и детонации боеприпасов в заминированном лесу огонь охватил более 85 га. Из-за близости к населенным пунктам и стремительное распространение огня, ситуация приобрела чрезвычайное положение», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.
Вместе со спасателями огонь тушат сотрудники Изюмского надлесничества и соседних — Гутянского и Октябрьского, также прибыли специалисты из Полтавской области. Всего — более 120 человек из разных служб.
«Из-за российских обстрелов в лесах Харьковщины сохраняется сложная ситуация с возгораниями. Особенно в приграничных и прифронтовых районах. Только в течение сегодняшнего дня (4 мая — Ред.) было зафиксировано более пяти возгораний в разных лесных массивах области. На всех местах оперативно работала техника и личный состав лесничих и ГСЧС», — отметили в лесном офисе.
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Напомним, в ГСЧС сообщали, что два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. К вечеру 4 мая спасатели проинформировали: огонь охватил 80 га лесной подстилки, на месте интенсивно детонируют боеприпасы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, изюмский лесхоз, лесной пожар, новости Харькова, пожары, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Леса под Изюмом заминированы, из-за огня боеприпасы детонируют и разлетаются, огонь в Песчанском лесничестве тушат более 120 человек".