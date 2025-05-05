«Чрезвычайное положение» — лесничие о пожаре под Изюмом (фото)

Леса под Изюмом заминированы, из-за огня боеприпасы детонируют и разлетаются, огонь в Песчанском лесничестве тушат более 120 человек.

«Из-за сильных порывов ветра и детонации боеприпасов в заминированном лесу огонь охватил более 85 га. Из-за близости к населенным пунктам и стремительное распространение огня, ситуация приобрела чрезвычайное положение», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

Вместе со спасателями огонь тушат сотрудники Изюмского надлесничества и соседних — Гутянского и Октябрьского, также прибыли специалисты из Полтавской области. Всего — более 120 человек из разных служб.

«Из-за российских обстрелов в лесах Харьковщины сохраняется сложная ситуация с возгораниями. Особенно в приграничных и прифронтовых районах. Только в течение сегодняшнего дня (4 мая — Ред.) было зафиксировано более пяти возгораний в разных лесных массивах области. На всех местах оперативно работала техника и личный состав лесничих и ГСЧС», — отметили в лесном офисе.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. К вечеру 4 мая спасатели проинформировали: огонь охватил 80 га лесной подстилки, на месте интенсивно детонируют боеприпасы.