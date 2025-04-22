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Любого, кто жжет костер возле леса на Харьковщине, будут считать диверсантом

Общество 07:56   22.04.2025
Оксана Горун
Любого, кто жжет костер возле леса на Харьковщине, будут считать диверсантом

На Харьковщине и в соседней Полтавской области сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности. В ГП «Леса Украины» огласили строгое предупреждение жителям.

 «Во всех надлесничествах филиала «Слобожанский лесной офис» усилено патрулирование и контроль за пожарным состоянием в лесах. Вся пожарная техника – в полной готовности к реагированию в случае возникновения малейшего возгорания. По информации Укргидрометцентра, сухая, жаркая и ветреная погода сохранится в ближайшие три дня. Это большая угроза лесам. При таких условиях посещать леса категорически запрещено! Тем более, что в условиях военного положения действует запрет на посещение лесов гражданским населением. Любое разжигание очагов вблизи лесных массивов и в лесах будут расцениваться как диверсия!» — заявили лесничие.

Напомним, только за минувшую неделю в экосистемах области возникли 325 пожаров, огонь охватил более 490 га.  Самый масштабный пожар уже несколько дней тушат в Балаклейском лесничестве. По данным ГСЧС, там горят хвойная подстилка и камыши на общей площади более 310 га.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине и в соседней Полтавской области сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности. В ГП «Леса Украины» огласили строгое предупреждение жителям".