Любого, кто жжет костер возле леса на Харьковщине, будут считать диверсантом

На Харьковщине и в соседней Полтавской области сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности. В ГП «Леса Украины» огласили строгое предупреждение жителям.

«Во всех надлесничествах филиала «Слобожанский лесной офис» усилено патрулирование и контроль за пожарным состоянием в лесах. Вся пожарная техника – в полной готовности к реагированию в случае возникновения малейшего возгорания. По информации Укргидрометцентра, сухая, жаркая и ветреная погода сохранится в ближайшие три дня. Это большая угроза лесам. При таких условиях посещать леса категорически запрещено! Тем более, что в условиях военного положения действует запрет на посещение лесов гражданским населением. Любое разжигание очагов вблизи лесных массивов и в лесах будут расцениваться как диверсия!» — заявили лесничие.

Напомним, только за минувшую неделю в экосистемах области возникли 325 пожаров, огонь охватил более 490 га. Самый масштабный пожар уже несколько дней тушат в Балаклейском лесничестве. По данным ГСЧС, там горят хвойная подстилка и камыши на общей площади более 310 га.