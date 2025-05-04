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Пожар охватил уже 20 га леса возле Изюма, детонируют боеприпасы — Синегубов

Происшествия 16:54   04.05.2025
Елена Нагорная
Пожар охватил уже 20 га леса возле Изюма, детонируют боеприпасы — Синегубов

Пожар в Изюмском районе уже распространился на 20 гектаров, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации, — пишет начальник ХОВА. — Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса. На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов».

Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой, утверждает Синегубов.

Как информировали в ГСЧС, два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. Возгорания зафиксированы на территории Боровского лесничества на площади более 2 гектаров и на территории Регионального ландшафтного парка «Оскольский» на площади более 5 гектаров. Изюмская городская военная администрация сообщила, что масштабный пожар бушует в лесном массиве возле Изюма и из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется и приближается к жилой застройке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 16:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Изюмском районе уже распространился на 20 гектаров, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".