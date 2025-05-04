Пожар охватил уже 20 га леса возле Изюма, детонируют боеприпасы — Синегубов
Пожар в Изюмском районе уже распространился на 20 гектаров, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации, — пишет начальник ХОВА. — Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса. На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов».
Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой, утверждает Синегубов.
Как информировали в ГСЧС, два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. Возгорания зафиксированы на территории Боровского лесничества на площади более 2 гектаров и на территории Регионального ландшафтного парка «Оскольский» на площади более 5 гектаров. Изюмская городская военная администрация сообщила, что масштабный пожар бушует в лесном массиве возле Изюма и из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется и приближается к жилой застройке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ліс, лес, лесной пожар, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 16:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Изюмском районе уже распространился на 20 гектаров, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".