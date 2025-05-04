Пожар охватил уже 20 га леса возле Изюма, детонируют боеприпасы — Синегубов

Пожар в Изюмском районе уже распространился на 20 гектаров, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими войсками во время оккупации, — пишет начальник ХОВА. — Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса. На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов».

Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой, утверждает Синегубов.

Как информировали в ГСЧС, два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. Возгорания зафиксированы на территории Боровского лесничества на площади более 2 гектаров и на территории Регионального ландшафтного парка «Оскольский» на площади более 5 гектаров. Изюмская городская военная администрация сообщила, что масштабный пожар бушует в лесном массиве возле Изюма и из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется и приближается к жилой застройке.