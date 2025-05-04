Огонь охватил восемь домов: где на Харьковщине бушуют лесные пожары
В природных экосистемах Харьковской области за минувшие сутки произошло 54 пожара общей площадью более 38 гектаров. К ликвидации четырех возгораний привлекали подразделения местной пожарной охраны.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, продолжаются ликвидации шести лесных пожаров:
В Боровском лесничестве Изюмского района горит лесная подстилка на площади 9 гектаров и камыш на площади 4 гектаров.
На территории «Краснооскольского» природно-заповедного фонда Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 50 гектаров и восемь домов на общей площади 270 квадратных метров.
На территории Рубежанского лесничества Чугуевского района горела трава на открытой территории на площади гектара и лесная подстилка на площади 3 гектаров.
На территории Золочевского лесничества Богодуховского района горела хвойная подстилка на площади 2,5 гектара.
На территории Задонецкого лесничества Чугуевского района горела лесная подстилка на площади 3,5 гектара.
На территории Песчанского лесничества Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 10 гектаров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лесной пожар, новости Харькова, пожары, пожары в экосистемах;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 10:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В природных экосистемах Харьковской области за минувшие сутки произошло 54 пожара общей площадью более 38 гектаров. ".