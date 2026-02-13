Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей

Авария с пострадавшими произошла 11 февраля около 12:00 на перекрестке окружной дороги возле села Зерновое Харьковского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, столкнулись Toyota Corolla и Nissan Qashqai.

«В результате аварии две женщины-пассажиры Nissan 66 и 79 лет, а также двое водителей 65 и 27 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу», — рассказали в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефону: 050 953 67 63 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в январе в Харьковской области произошло 305 аварий. В Нацполиции отметили, что количество ДТП возросло. 47 аварий произошли с потерпевшими. В результате дорожно-транспортных происшествий за этот период погибли восемь человек, 75 — получили травмы. Установлено, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Также высокий уровень опасности на дорогах наблюдается в понедельник и вторник.