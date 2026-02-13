Live

Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей

Общество 14:23   13.02.2026
Виктория Яковенко
Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария с пострадавшими произошла 11 февраля около 12:00 на перекрестке окружной дороги возле села Зерновое Харьковского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, столкнулись Toyota Corolla и Nissan Qashqai.

«В результате аварии две женщины-пассажиры Nissan 66 и 79 лет, а также двое водителей 65 и 27 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу», — рассказали в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефону: 050 953 67 63 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в январе в Харьковской области произошло 305 аварий. В Нацполиции отметили, что количество ДТП возросло. 47 аварий произошли с потерпевшими. В результате дорожно-транспортных происшествий за этот период погибли восемь человек, 75 — получили травмы. Установлено, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Также высокий уровень опасности на дорогах наблюдается в понедельник и вторник.

Читайте также: Впервые за 5 лет стало меньше пьяных водителей, но Харьковщина в антилидерах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

12.02.2026
Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)
10.02.2026
Что со светом на Харьковщине: обесточен ряд громад, причины разные
09.02.2026
В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция
02.02.2026
В Харькове – ДТП с автобусом Karsan, пострадал водитель (фото, видео)
31.01.2026
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 14:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария с пострадавшими произошла 11 февраля около 12:00 на перекрестке окружной дороги возле села Зерновое Харьковского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".