Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив нові подробиці про “приліт” FPV-дрона по цивільній автівці на дорозі між селами Прудянка та Слатине в Харківському районі.
Від цього удару на місці загинув 44-річний чоловік. Він був за кермом автівки, в якій віз свою родину – дружину та доньку.
“Його 41-річна дружина отримала рвану рану обличчя та численні уламкові поранення майже всього тіла, а їхня 14-річна донька, що знаходилася на задньому сидінні, отримала гостру реакцію на стрес. Зусиллями небайдужих громадян та медиків швидкої допомоги жінку з донькою було доставлено до однієї з харківських лікарень. Наразі стан 41-річної жінки оцінюється як тяжкий, лікарі борються за її життя”, — написав Задоренко ввечері 28 вересня.
Він зазначив, що постраждала родина – мешканці Прудянки. Вони їхали додому.
Також протягом дня російська армія кілька разів обстріляла Слатине: вдарили “молнией” і з РСЗВ.
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, батько, В'ячеслав Задоренко, дитина, загиб, мать, новини Харкова, Прудянка, сім'я, Слатино;
Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 21:28
Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 21:28
