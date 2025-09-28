Live
Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV

Події 21:28   28.09.2025
Оксана Горун
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив нові подробиці про “приліт” FPV-дрона по цивільній автівці на дорозі між селами Прудянка та Слатине в Харківському районі.

Від цього удару на місці загинув 44-річний чоловік. Він був за кермом автівки, в якій віз свою родину – дружину та доньку.

“Його 41-річна дружина отримала рвану рану обличчя та численні уламкові поранення майже всього тіла, а їхня 14-річна донька, що знаходилася на задньому сидінні, отримала гостру реакцію на стрес. Зусиллями небайдужих громадян та медиків швидкої допомоги жінку з донькою було доставлено до однієї з харківських лікарень. Наразі стан 41-річної жінки оцінюється як тяжкий, лікарі борються за її життя”, — написав Задоренко ввечері 28 вересня.

Він зазначив, що постраждала родина – мешканці Прудянки. Вони їхали додому.

Також протягом дня російська армія кілька разів обстріляла Слатине: вдарили “молнией” і з РСЗВ.

 Читайте також: Що харків'яни говорили про Росію, можна окремим кіно виставляти.

Автор: Оксана Горун
