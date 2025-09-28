Врачи борются за жизнь матери, у ребенка стресс — Задоренко об ударе FPV

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил новые подробности о «прилете» FPV-дрона по гражданскому автомобилю на дороге между селами Прудянка и Слатино в Харьковском районе.

От этого удара на месте погиб 44-летний мужчина. Он был за рулем автомобиля, в котором вез свою семью — жену и дочку.

«Его 41-летняя жена получила рваную рану лица и многочисленные осколочные ранения почти всего тела, а находившаяся на заднем сидении 14-летняя дочь получила острую реакцию на стресс. Усилиями неравнодушных граждан и медиков скорой помощи женщина с дочерью была доставлена ​​в одну из харьковских больниц. Сейчас состояние 41-летней женщины оценивается как тяжелое, врачи борются за ее жизнь», — написал Задоренко вечером 28 сентября.

Он отметил, что пострадавшая семья — жители Прудянки. Они ехали к себе домой.

Также в течение дня российская армия несколько раз обстреляла Слатино: ударили «Молнией» и из РСЗО.