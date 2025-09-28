Что харьковчане говорили о России, можно отдельным кино выставлять — Бедняков

Популярный актер, ведущий «Х-фактора» и «Орла и решки» Андрей Бедняков рассказал, почему ему нравится Харьков и восхитился местными коммунальщиками.

«Когда они (россияне — Ред.) начали уничтожать Харьков, когда еще долетала арта, начало 2022-го года, когда еще не оттеснили их Силы обороны — они уничтожали Харьков и продолжают сейчас это делать. Это огромная ошибка. Люди, которые там жили и опять-таки «мы дружим» и туда-сюда (ну, были такие люди, давайте будем говорить честно), они точно изменили свою позицию. Потому что никто не простит уничтожение своего родного города. Даже вот мы были, один из последних «прилетов»… Утром задело кассетным боеприпасом, много вылетело окон. И мы приехали сразу снимать, мы только приехали на вокзал из Киева — выехали снимать. Что они говорили о России, харьковчане… Это можно отдельным просто документальным кино выставлять. Они в халатах, они с собаками, вот так просто. Да, на русском, но вот так, такие девятиэтажные маты звучали. Таких слов я не слышал», — поделился впечатлениями Бедняков в интервью YouTube-каналу Центра противодействия дезинформации.

Видео: DP 1778 UA/YouTube

Говоря о Харькове, Бедняков, который в свое время учился здесь в университете внутренних дел, восхитился работой коммунальщиков.

«Когда приезжаю в Харьков и там прилеты, так складывалось, что мы два раза были — и два раза были прилеты утренние, прямо в центре прилетели КАБы. У них через полчаса чисто», — поделился шоумен.

Он также заявил, что мало где местные жители так любят свой город, как в Харькове и Херсоне.

«Почему мне нравится Херсон и Харьков? Их местные порвут за свой город. Мне бы хотелось, и я верю, и я хотел бы знать, что они так и за страну порвут. Я тоже знаю это. Но город для них – это город. И поэтому мне нравятся эти города, потому что эмоции по городу дают тебе именно люди, живущие в этом городе. И вот Харьков и Херсон – я вам могу сказать, что сложно поискать таких людей в других городах», — отметил Бедняков.