Що харків’яни говорили про Росію, можна окремим кіно виставляти – Бєдняков

Популярний актор, ведучий “Х-фактора” та “Орла і решки” Андрій Бєдняков розповів, чому йому подобається Харків і висловив захоплення місцевими комунальниками.

“Коли вони (росіяни – Ред.) почали знищувати Харків, коли ще долітала арта, початок 2022 року, коли ще не відтіснили їх Сили оборони, вони знищували Харків – і продовжують зараз це робити. Це величезна помилка. Люди, які там жили та, знов таки, “ми дружимо” і туди-сюди (ну, були такі люди, давайте будемо чесно казати), вони точно змінили свою позицію. Бо ніхто не пробачить знищення свого рідного міста. Навіть ось ми були, один з останніх “прильотів”… Зранку зачепило касетним боєприпасом, багато повилітало вікон. І ми приїхали одразу там знімати, ми тільки приїхали на вокзал з Києва – виїхали знімати. Що вони казали про Росію, харків’яни. Це можна окремим просто документальним кіно виставляти. Вони в халатах, вони з собаками, ось так просто. Так, російською, але ось так, такі дев’ятиповерхові мати лунали. Таких слів я навіть не чув”, – поділився враженнями Бєдняков в інтерв’ю ютуб-каналу Центру протидії дезінформації.

Відео: DP 1778 UA/ютуб

Говорячи про Харків, Бєдняков, який свого часу навчався тут в університеті внутрішніх справ, висловив захоплення роботою комунальників.

“Коли приїжджаю в Харків і там прильоти, так складалося, що ми два рази були, і два рази були прильоти ранкові, прямо в центрі прилетіли КАБи. У них за пів години чисто в Харкові”, – поділився шоумен.

Він також заявив, що мало де місцеві жителі так люблять своє місто, як у Харкові та Херсоні.

“Чому мені подобається Херсон і Харків? Їхні місцеві порвуть за своє місто. Мені б хотілося, і я вірю, і я хотів би знати, що вони так і за країну порвуть. Я теж це знаю. Але місто для них – це місто. І через це мені подобаються ці міста, тому що емоції по місту дають тобі саме люди, які живуть в тому місті. І ось Харків і Херсон – я вам можу сказати, що складно пошукати таких людей в інших містах”, – зазначив Бєдняков.