19 будинків пошкоджені в Харкові через атаку БпЛА ввечері 20 квітня (фото)

Суспільство 12:08   21.04.2026
Вікторія Яковенко
Внаслідок падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі ввечері 20 квітня було пошкоджено п’ять багатоквартирних та 14 приватних будинків.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Там зазначили, що працівники районної адміністрації та представники КП «Житлокомсервіс» провели обхід пошкоджених помешкань, щоб з’ясувати потреби мешканців. Також на місці працювала гуманітарна місія «Проліска».

«Комунальні служби з вечора усувають наслідки ворожої атаки: фахівці перевірили газо- та електромережі, а зараз продовжують прибирати будівельне сміття, закривати вибиті вікна, ремонтувати покрівлі та відновлювати електропостачання», – розповіли у мерії.

удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, напередодні, 20 квітня, близько 16:45 в Основ’янському районі Харкова впав російський дрон, там постраждали шість людей, а о 17:50 в тому ж районі – уламки ще одного безпілотника (постраждала одна людина). Близько 20:00 “приліт” БпЛА зафіксували в Холодногірському районі. О 22:20 стало відомо, що уламки ще одного дрона знову впали в Основ’янському районі (постраждали три людини).

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі ввечері 20 квітня було пошкоджено п’ять багатоквартирних та 14 приватних будинків.".