19 домов повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА вечером 20 апреля (фото)

Общество 12:08   21.04.2026
Виктория Яковенко
19 домов повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА вечером 20 апреля (фото) Фото: Харьковский горсовет

В результате падения обломков БпЛА в Основянском районе вечером 20 апреля было повреждено пять многоквартирных и 14 частных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Там отметили, что работники районной администрации и представители КП «Жилкомсервис» провели обход поврежденных помещений, чтобы выяснить потребности жителей. Также на месте работала гуманитарная миссия «Проліска».

«Коммунальные службы с вечера устраняют последствия вражеской атаки: специалисты проверили газо- и электросети, а сейчас продолжают убирать строительный мусор, закрывать выбитые окна, ремонтировать кровли и восстанавливать электроснабжение», – рассказали в мэрии.

удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову 20 апреля
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, накануне, 20 апреля, около 16:45 в Основянском районе Харькова упал российский дрон, там пострадали шесть человек, а в 17:50 в том же районе – обломки еще одного беспилотника (пострадал один человек). Около 20:00 «прилет» БпЛА зафиксировали в Холодногорском районе. В 22:20 стало известно, что обломки еще одного дрона снова упали в Основянском районе (пострадали три человека).

Автор: Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате падения обломков БпЛА в Основянском районе вечером 20 апреля было повреждено пять многоквартирных и 14 частных домов.".