Ребенок пострадал в Харькове из-за удара БпЛА

Террор Харькова продолжается. В Слободском районе зафиксировали падение вражеского БпЛА типа «Шахед».

Дополнено в 15:21. В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали фото с места «прилета» вражеского БпЛА по Слободскому району.

Правоохранители уточнили, что враг ударил днем ​​4 апреля.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) УКУ.

14:40. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов около 14:40. Он добавил, что ранение получил ребенок.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадала 11-летняя девочка. Ребенка госпитализировали.

Отметим, на протяжении дня 4 апреля мониторинговые каналы предупреждают харьковчан об угрозе «шахедов».

Напомним, утро 4 апреля в Харькове снова началось со взрывов. По данным областной прокуратуры, около 09:15 БпЛА типа «Герань-2» атаковал частный жилищный сектор в Немышлянском районе. Ранения получили трое мужчин 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения и автомобиль.