Дитина постраждала у Харкові через удар БпЛА

Події 15:21   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Терор Харкова триває. У Слобідському районі зафіксували падіння ворожого БпЛА типу «Шахед».

Доповнено о 15:21. У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото з місця «прильоту» ворожого БпЛА по Слобідському району.

Правоохоронці уточнили, що ворог вдарив вдень 4 квітня.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Фото: ГУНП в Харківській області

14:40. Про це повідомив мер Ігор Терехов близько 14:40. Він додав, що поранення отримала дитина.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждала 11-річна дівчинка. Дитину госпіталізували.

Зазначимо, впродовж усього дня 4 квітня моніторингові канали попереджають харків’ян про загрозу «шахедів».

Нагадаємо, ранок 4 квітня у Харкові знову почався з вибухів. За даними обласної прокуратури, близько 09:15 БпЛА типу «Герань-2» атакував приватний житловий сектор в Немишлянському районі. Поранення отримали троє чоловіків 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення та автомобіль.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терор Харкова триває. У Слобідському районі зафіксували падіння ворожого БпЛА типу «Шахед».".