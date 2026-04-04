Дитина постраждала у Харкові через удар БпЛА

Терор Харкова триває. У Слобідському районі зафіксували падіння ворожого БпЛА типу «Шахед».

Доповнено о 15:21. У ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували фото з місця «прильоту» ворожого БпЛА по Слобідському району.

Правоохоронці уточнили, що ворог вдарив вдень 4 квітня.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

14:40. Про це повідомив мер Ігор Терехов близько 14:40. Він додав, що поранення отримала дитина.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждала 11-річна дівчинка. Дитину госпіталізували.

Зазначимо, впродовж усього дня 4 квітня моніторингові канали попереджають харків’ян про загрозу «шахедів».

Нагадаємо, ранок 4 квітня у Харкові знову почався з вибухів. За даними обласної прокуратури, близько 09:15 БпЛА типу «Герань-2» атакував приватний житловий сектор в Немишлянському районі. Поранення отримали троє чоловіків 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення та автомобіль.