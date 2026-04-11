Более сотни БпЛА «Молния» сбили на подлете к Харькову за месяц (видео)
БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info
За последний месяц бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» обезвредили 121 ударный российский БпЛА «Молния».
Все это — дроны, которые не долетели до Харькова и окрестностей, подчеркнули в бригаде.
«Продолжаем стоять на защите Харьковщины, продолжаем результативно работать против вражеских беспилотников», — добавили защитники.
Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 11 апреля российский БпЛА ударил по административному зданию в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки возник пожар площадью 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: Большинство атак РФ на Харьковщине было в приграничье — сводка Генштаба
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, БпЛА Молния, новости Харькова, Хартия;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 17:35;