Более сотни БпЛА «Молния» сбили на подлете к Харькову за месяц (видео)

За последний месяц бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» обезвредили 121 ударный российский БпЛА «Молния».

Все это — дроны, которые не долетели до Харькова и окрестностей, подчеркнули в бригаде.

«Продолжаем стоять на защите Харьковщины, продолжаем результативно работать против вражеских беспилотников», — добавили защитники.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 11 апреля российский БпЛА ударил по административному зданию в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки возник пожар площадью 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.