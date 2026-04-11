Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)
БпЛА “Молния”. Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info
За останній місяць бійці 13-ї бригади НГУ “Хартія” знешкодили 121 ударний російський БпЛА “Молния”.
Усе це — дрони, які не долетіли до Харкова та околиць, поінформували у бригаді.
“Продовжуємо стояти на захисті Харківщини, продовжуємо результативно працювати проти ворожих безпілотників”, – наголосили оборонці.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 11 квітня російський БпЛА вдарив по адміністративній будівлі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа площею 60 квадратних метрів. Минулося без постраждалих.
Читайте також: Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, БпЛА Молнія, новини Харкова, Хартія;
Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 17:35;