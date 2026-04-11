Live

Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)

Події 17:35   11.04.2026
Олена Нагорна
БпЛА "Молния". Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info

За останній місяць бійці 13-ї бригади НГУ “Хартія” знешкодили 121 ударний російський БпЛА “Молния”.

Усе це — дрони, які не долетіли до Харкова та околиць, поінформували у бригаді.

“Продовжуємо стояти на захисті Харківщини, продовжуємо результативно працювати проти ворожих безпілотників”, – наголосили оборонці.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 11 квітня російський БпЛА вдарив по адміністративній будівлі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа площею 60 квадратних метрів. Минулося без постраждалих.

Читайте також: Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 17:35;

