Первые минуты после атаки БпЛА на Харьков 3 апреля показали копы (видео)
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал первые минуты после российской атаки на город в пятницу, 3 апреля.
«Вчера днем враг совершил очередную массированную атаку на город. Один из ударов рф произошел рядом с медицинским учреждением. К сожалению, два человека погибли, также есть раненые. Наши патрульные немедленно прибыли на место обстрела и вместе с другими службами освобождали людей с поврежденных автомобилей и оказывали необходимую помощь», — отметил Белошицкий.
Видео: Алексей Белошицкий
Напомним, 3 апреля «Шахед» попал по дороге в Шевченковском районе. В результате удара два авто загорелись, еще две — существенно повреждены. Пострадали семь человек. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в больнице умерли двое раненых – 60-летний мужчина и женщина 29 лет. Острый стресс – у двухлетней девочки.
4 апреля 2026 в 14:07