Перші хвилини після атаки БпЛА на Харків 3 квітня показали копи (відео)

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував перші хвилини після російської атаки на місто у п’ятницю, 3 квітня.

«Учора вдень ворог здійснив чергову масовану атаку на місто. Один з ударів рф стався поряд із медичним закладом. На жаль, двоє людей загинуло, також є поранені. Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами звільняли людей із понівечених автівок та надавали необхідну допомогу», – зазначив Білошицький.

Відео: Олексій Білошицький

Нагадаємо, 3 квітня «шахед» влучив по дорозі в Шевченківському районі. Внаслідок удару дві автівки загорілися, ще дві – суттєво пошкоджені. Постраждали семеро людей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: у лікарні померли двоє поранених – 60-річний чоловік і жінка 29 років. Гострий стрес – у дворічної дівчинки.