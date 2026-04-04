Перші хвилини після атаки БпЛА на Харків 3 квітня показали копи (відео)

Події 14:07   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував перші хвилини після російської атаки на місто у п’ятницю, 3 квітня.

«Учора вдень ворог здійснив чергову масовану атаку на місто. Один з ударів рф стався поряд із медичним закладом. На жаль, двоє людей загинуло, також є поранені. Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами звільняли людей із понівечених автівок та надавали необхідну допомогу», – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, 3 квітня «шахед» влучив по дорозі в Шевченківському районі. Внаслідок удару дві автівки загорілися, ще дві – суттєво пошкоджені. Постраждали семеро людей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: у лікарні померли двоє поранених – 60-річний чоловік і жінка 29 років. Гострий стрес – у дворічної дівчинки.

Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину
Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину
05.04.2026, 20:59
Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області
Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області
05.04.2026, 15:24
Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
05.04.2026, 19:55
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
05.04.2026, 22:16
РФ атакувала БпЛА “Герань-3” – дві жінки постраждали у Харкові
РФ атакувала БпЛА “Герань-3” – дві жінки постраждали у Харкові
05.04.2026, 18:55
Знову вибухи лунають у Харкові: у Вербну неділю росіяни атакують місто
Знову вибухи лунають у Харкові: у Вербну неділю росіяни атакують місто
05.04.2026, 17:23

04.04.2026
Безкінечний наліт БпЛА на Харків – порівняння тактик РФ й Ірану: огляд фронту
04.04.2026
Дитина постраждала у Харкові через удар БпЛА
04.04.2026
Перші хвилини після атаки БпЛА на Харків 3 квітня показали копи (відео)
04.04.2026
Новини Харкова — головне 4 квітня: били БпЛА, постраждала дитина, знову вибух
03.04.2026
“Шахед” впав посеред вулиці: наслідки, вже двоє загиблих у Харкові (відео)


Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував перші хвилини після російської атаки на місто у п'ятницю, 3 квітня.".