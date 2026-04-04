Перші хвилини після атаки БпЛА на Харків 3 квітня показали копи (відео)
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував перші хвилини після російської атаки на місто у п’ятницю, 3 квітня.
«Учора вдень ворог здійснив чергову масовану атаку на місто. Один з ударів рф стався поряд із медичним закладом. На жаль, двоє людей загинуло, також є поранені. Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами звільняли людей із понівечених автівок та надавали необхідну допомогу», – зазначив Білошицький.
Відео: Олексій Білошицький
Нагадаємо, 3 квітня «шахед» влучив по дорозі в Шевченківському районі. Внаслідок удару дві автівки загорілися, ще дві – суттєво пошкоджені. Постраждали семеро людей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: у лікарні померли двоє поранених – 60-річний чоловік і жінка 29 років. Гострий стрес – у дворічної дівчинки.
Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 14:07;