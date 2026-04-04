«Прилеты» в Харькове, хулиганы в электричке – итоги 4 апреля

Общество 22:01   04.04.2026
Виктория Яковенко
«Прилеты» в Харькове, хулиганы в электричке – итоги 4 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 4 апреля.

Террор Харькова продолжается: город снова атаковали БпЛА

Утро 4 апреля в Харькове снова началось со взрывов. По данным областной прокуратуры, около 09:15 БпЛА типа «Герань-2» атаковал частный жилищный сектор в Немышлянском районе. Ранения получили трое мужчин 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения и автомобиль. Кроме того, днем ​​враг ударил БпЛА по Слободскому району. Ранение получил ребенок, его госпитализировали.

Пьяный дебош в электричке на Харьковщине

Двое пьяных жителей Люботинской громады совершили хулиганство в электропоезде. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты 19 и 24 лет разбили окна на раздвижной электронной двери и в четырех вагонах поезда. Им вручили подозрения.

Вторая годовщина трагедии в Харькове

В городе сегодня почтили память троих спасателей и правоохранителя, погибших 4 апреля 2024 года. Тогда чрезвычайники Сергей Байдалинов, Владимир Матюшенко и Владислав Логинов, а также сотрудник Национальной полиции Александр Иванов попали под повторный удар вражеского беспилотника.

МГ «Объектив» также сообщала 4 апреля:

Автор: Виктория Яковенко
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 15:24
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
05.04.2026, 17:23
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
05.04.2026, 22:16
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
05.04.2026, 18:55
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 19:55
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
05.04.2026, 20:59

  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 22:01;

