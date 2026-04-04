Новости Харькова — главное 4 апреля: били БпЛА, пострадал ребенок, снова взрыв

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

23:16

Около 23:10 в Харькове был слышен взрыв

Враг ударил по Шевченковскому району. Есть попадание вблизи жилых домов, сообщает мэр города Игорь Терехов.

21:32

Бесконечный налет БпЛА на Харьков — сравнение тактик РФ и Ирана: обзор фронта

Круглосуточные налеты «Шахедов»: Институт изучения войны сравнил тактику России и Ирана. Планы врага на апрель — прогноз от защитников Харьковщины. FPV останавливают сообщение: отмененные электрички не заменили автобусами. Главные события войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

20:02

Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб

Трагедия произошла сегодня около 13:30 в селе Петровское Балаклейской громаде. Как сообщили в Центре координации противоминной деятельности, мужчина подорвался на взрывном устройстве во время работ в хозяйственном здании.

17:51

Правоохранители вручили подозрение двум жителям Люботинской громады, которые, по данным следствия, совершили хулиганство в электропоезде

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты 19 и 24 лет повредили имущество электрички. В частности, говорят правоохранители, они разбили окна на раздвижной электронной двери и в четырех вагонах поезда.

Инцидент произошел в феврале, в тот момент мужчины были пьяными, добавили полицейские.

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

16:11

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка и Новоосиново.

14:42

В Слободском районе зафиксировали падение вражеского БпЛА типа «Шахед»

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов около 14:40. Он добавил, что ранение получил ребенок.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадала 11-летняя девочка. Ребенка госпитализировали.

14:12

В 11:20 три FPV-дроны ударили по авто вблизи села Клиново-Новоселовка

«Тяжелые ранения получили мужчина 70 лет и 51-летний мужчина. Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице громады. Автомобиль уничтожен», — сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко.

12:02

Количество пострадавших в результате удара БпЛА по Немышлянскому району возросло до пяти

Ранения получили трое мужчин в возрасте 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители предварительно установили, что около 09:15 БпЛА типа «Герань-2» атаковал частный жилищный сектор.

Повреждены домовладения, хозяйственные помещения и автомобиль.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

11:33

Меньше часа назад БпЛА атаковал Чугуев

«В результате попадания возник пожар в частном домовладении. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших из-за обстрела нет», — сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

10:20

Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW

3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Шевяковки и Чугуновки и к юго-востоку от Великого Бурлука 2 и 3 апреля, однако ISW не собрала доказательств, позволяющих оценить, что российские войска добились каких-либо успехов. Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Амбарного», — пишут аналитики.

10:13

Вражеские дроны массированно атаковали Дергачевщину: пострадал мужчина

«Сегодня около 8:20 в Дергачевскую центральную больницу обратился 66-летний житель Дубовки. Мужчина получил обломочное ранение брюшной полости вследствие вчерашней атаки российских FPV-дронов на село. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что вражеские беспилотники начали массированно атаковать с трех часов вчерашнего дня. В течение нескольких часов оккупанты выпустили около 20 дронов. В результате атаки повреждены 22 домовладения и местная медицинская амбулатория.

Кроме этого, сегодня, 4 апреля, около 7:00 российский БпЛА попал по частному дому в Прудянке. Обошлось без пострадавших, рассказал Задоренко.

«Призываю жителей приграничных старостинских округов не медлить с выездом на более безопасные территории», — обратился он.

10:04

В результате вражеского удара по Немышлянскому району пострадал 70-летний мужчина

У него – взрывные ранения, медики оказывают всю необходимую помощь, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

09:26

Вечером 3 апреля БпЛА ударил по нежилому зданию в поселке Великий Бурлук

«В результате попадания произошел пожар на площади 30 м кв. К счастью, погибших и пострадавших нет», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

09:06

Четыре человека погибли, 11 – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли 72-летний мужчина и 29-летняя женщина, пострадала 63-летняя женщина, мужчины 63 и 29 лет и 2-летняя девочка; в поселке Ковшаровка погибла 57-летняя женщина, пострадал 42-летний мужчина; в селе Бахтин погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 51 и 52 лет; в селе Пришиб получили острую реакцию на стресс 70-летняя женщина; в селе Отрадное пострадали 54-летний мужчина и женщины 48 и 85 лет», — отметил Синегубов.

Враг выпустил на регион: восемь КАБов, семь БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», три FPV-дроны, тип еще 26 БпЛА устанавливают.

Детальнее о последствиях обстрелов.

09:02

Утро 4 апреля в Харькове снова началось со взрывов. Громко было в городе около 09:00

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Киевском районе зафиксировали падение обломков вражеского дрона. На сейчас – без пострадавших.

08:12

13 раз атаковала РФ в Харьковской области: утренние данные Генштаба ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Цегельного, Вильчи.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Новоплатоновки.

06:49

Тревога в Харькове продолжалась всю ночь

Сирена звучала в городе в 22:48. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что группа вражеских БпЛА держала курс на Краснопавловку с востока.

О дронах РФ в небе в регионе мониторинговые каналы предупреждали почти всю ночь. Отбой в Харькове объявили в 03:27, но всего на одну минуту. Тогда мониторинговые каналы писали о летевшем на Липцы БпЛА.

Ночью в пригороде фиксировали российские БпЛА. Уже около 05:00 в ВС ВСУ писали, что на Харьков с севера летит вражеский дрон.

По состоянию на 06:49 воздушная тревога в Харькове актуальна.

Напомним, непрерывный воздушный террор длился в городе двое суток. Днем 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов отмечал: зафиксировано 37 попаданий по 18 локациям. Били ракеты и вражеские БпЛА. Также агрессор впервые применил по городу боевые реактивные беспилотники. Специалисты объясняют, что благодаря реактивному двигателю такие БпЛА летят гораздо быстрее. Соответственно времени на работу ПВО и на спуск в укрытие остается критически мало. Терехов выразил ощущение горожан: «За всеми этими разрушениями кроется еще и тотальное истощение. Сирены почти не умолкают уже продолжительное время. Жить под таким психологическим прессом и в постоянной опасности всем морально очень тяжело. Но Харьков держится благодаря своим людям».