Где сегодня, 4 апреля, атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка и Новоосиново.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 55 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, 3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщал Институт изучения войны (ISW).