Где сегодня, 4 апреля, атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное.
На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка и Новоосиново.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 55 атак, отметили в Генштабе.
Напомним, 3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщал Институт изучения войны (ISW).
Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 16:08;