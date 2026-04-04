Live

Где сегодня, 4 апреля, атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:08   04.04.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка и Новоосиново.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 55 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, 3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщал Институт изучения войны (ISW).

Автор: Виктория Яковенко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня, 4 апреля, атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 16:08;

